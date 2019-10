Officiel, Schalke 04 : Benjamin Stambouli blessé jusqu’en 2020 !

Le derby de la Ruhr opposait Schalke 04 au Borussia Dotrmund ce samedi. Un match qui s’est terminé sur un score nul et vierge (0-0). À la 20e minute de jeu, Benjamin Stambouli provoque une faute et reçoit un carton jaune. Mais le milieu de terrain s’est également blessé et devrait être privé des terrains pour le reste de l’année, rapporte Footmercato.



En effet, l’actuel septième de la Bundesliga vient de communiquer sur l’état de santé de l’ancien joueur de Montpellier ou encore du Paris Saint-Germain. Ce dernier s’est cassé un os tarsien du pied droit. « Selon le processus de guérison, il est possible que le vice-capitaine des écuyers soit de nouveau déployé avant la fin de l’année civile », explique le club allemand.