Offre et Cession de chanvre indien: Moutalaye Diop écope un mois de prison ferme

Le nommé Moutalaye Diop, âgé de 25 ans, chauffeur domicilié à Rufisque, a comparu à l’audience des flagrants délits du tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar. Il répondait des faits d’offre et cession de chanvre indien.



Condamné à plusieurs reprises pour divers délits, le multirécidiviste Moutalaye Diop a encore comparu hier à l’audience des flagrants délits du Tgi pour offre et cession de chanvre indien. Il a été appréhendé par les hommes du commissariat central de Rufisque suite à une dénonciation. « Je fume du yamba, la police m’a interpellé au moment où je composais des chants pour lutter contre la maladie du coronavirus », a soutenu le prévenu qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Le ministère public a requis un mois de prison ferme et la disqualification des faits de trafic en détention en vue d’usage. Quant à l’avocat de la défense, constatant le comportement singulier du prévenu, il a soutenu que son client est victime des vendeurs de drogue. « Il n’est pas conscient de ce qu’il fait, il est victime des dealers », a soutenu la robe noire, dans les colonne du journal Le Témoin, qui a sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour son client. Le tribunal a requalifié les faits en détention en vue d’usage et a condamné le prévenu à un mois de prison ferme.