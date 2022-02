Olivier Dubois: dix mois de captivité au Mali pour le journaliste français

Autorités maliennes et françaises assurent être pleinement mobilisées pour la libération d’Olivier Dubois. D’ici-là, chaque 8 du mois, RFI ouvre son antenne aux proches d’Olivier Dubois en espérant, comme d’anciens otages ont pu en témoigner, que leurs messages lui parviendront à travers nos ondes.



« Olivier, j’espère que tu vas bien et que tu tiens bon. Moi, je suis là, je patiente, je ne désespère jamais. Je ne veux pas que tu t’inquiètes pour nous, s’il-te-plaît. Nous sommes forts comme je sais dans mon cœur que tu l’es... […] Olivier, j’espère que tu bas bien. Je voulais te dire que je pense énormément à toi. J’espère que tu tiens le coup et n’oublie pas que je t’aime de tout mon cœur. […] Bonjour papa, comment ça va ? J’espère que tu vas bien. J’espère que tu as passé une bonne journée. Moi ça va. Je te fais de gros bisous. Je t’aime de tout mon cœur… »



« Je pense à toi au quotidien et notre souhait c’est de t’avoir auprès de nous le plus tôt possible. […] Nous continuons à avancer. Le seul choix que nous avons c’est d’aller de l’avant, de ne jamais abandonner notre combat pour te sortir de cette épreuve. Force et courage, mon fils. Nous sommes avec toi. On ne lâche pas. Je t’embrasse Olivier. »



« Nombreux, nous sommes à tes côtés. C’est le message que je veux te faire passer. Mon frère, je ne te le dirai jamais assez: jusqu’à ton retour espéré, tu ne sortiras jamais de mes pensées. »