Olivier Dubois, otage au Mali depuis treize mois

Depuis son enlèvement, il est apparu dans deux vidéos, l’une diffusée il y a un an, l’autre il y a un peu moins de deux mois. Olivier Dubois y explique être aux mains du Jnim, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, et demande à tous ceux qui œuvrent à sa libération de continuer de le faire.



Les autorités maliennes et françaises ont à plusieurs reprises assuré de leur entière mobilisation, sans livrer davantage de détails sur les actions entreprises.



Il y a deux semaines, l’avocat de la compagne d’Olivier Dubois exigeait l’ouverture d’une information judiciaire, en France, afin d’accéder au dossier jusqu'ici tenu secret par le parquet national anti-terroriste.