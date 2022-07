Olympique de Marseille: Bamba Dieng s’offre un triplé pour séduire le nouvel entraîneur

L’attaquant international sénégalais, Bamba Dieng, a bien démarré sa pré-saison avec l’Olympique de Marseille. En match amical mercredi contre Marignane Gignac FC, l'ancien pensionnaire des Diambars de Saly a fait une très bonne impression au nouveau coach des Phocéens, Igor Tudor. Il a claqué un triplé en seconde période alors que son équipe était à égalité (1-1).



Bamba Dieng permet d'abord à son équipe de prendre l'avantage à la 52e minute avant d'inscrire son deuxième but de l'après-midi sur penalty à la 82e. Et à la 92e minute, sur une passe en profondeur magnifique de son coéquipier en équipe nationale, Pape Gueye, il inscrit le 4e but. Auparavant, Bakambu avait ouvert le score à la 24e minute avant l'égalisation de Marignane Gignac à la 48e minute.



Ce triplé va certainement permettre à Bamba Dieng d'entrer un peu plus dans les plan du technicien turc.