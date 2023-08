Olympique de Marseille : touché à la cheville, des examens complémentaires prévus pour Iliman Ndiaye

On en saura un peu plus sur l’état de la cheville de Iliman Ndiaye. Remplacé à quinze minutes de la fin du match contre les Grenats dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, l’international sénégalais, qui a été victime d’une vilaine faute de son compatriote Ababacar Lô, aurait ressenti des douleurs à la cheville en fin de match, selon les indiscrétions de Yacine Ferguson qui ajoute que l’ex-joueur de Sheffield United a eu une «séance aménagée», lundi au centre Robert Louis-Dreyfus.



D’après Wiwsport, le numéro 29 des phocéens devrait ainsi faire des examens complémentaires pour connaître la nature et gravité de la blessure. Pas très rassurant à près de deux semaines des deux matchs de l’Equipe nationale face au Rwanda, le 9 septembre, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2023, et contre l’Algérie, en amical, le 12 septembre prochain.



Les deux matchs auront lieu au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. D’ailleurs, la publication de la liste est prévue le 1er septembre prochain.