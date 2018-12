Omar El-Béchir chez Bashar Al-Assad

Le président soudanais a effectué une brève visite dimanche à Damas où il a rencontré son homologue syrien Bashar al-Assad.

L'information a été confirmée par des sources proches de la présidence syrienne.

Selon ces sources, Omar el-Béchir a rencontré son homologue syrien Bashar Al Assad.

Les deux hommes, auraient lors de leur entretien plaidé pour de nouvelles approches dans les relations interarabes fondées sur le respect de la souveraineté des pays et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.



Cette brève visite est la deuxième du genre dans la région malgré le mandat d'arrêt international contre le chef de l'Etat soudanais.

El-Béchir, s'était rendu en Jordanie l'année dernière pour assister à une réunion annuelle de la ligue arabe et malgré les injonctions des organisations de défense des droits del'Homme, Amman n'a pas procédé à son arrestation.

La Cour pénale internationale a en effet émis un mandat d'arrêt contre le président soudanais pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.