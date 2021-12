« On a volé sa couronne à Lewis », fulmine le patron de Mercedes Toto Wolff

Tout a commencé par une déclaration de son épouse Susie Wolff sur les réseaux sociaux qu'on aurait pu prendre pour une communication officielle. Moins d'une demi-heure plus tard, Mercedes envoyait son propre communiqué avec des termes tout aussi sévères mais qui mettaient un terme à la menace que l'écurie championne du monde des constructeurs 2021 faisait peser sur la remise des prix officielle prévue jeudi soir à Paris.



Max Verstappen sera bien sacré. Mercedes aussi. Une heure plus tard, via Zoom, Toto Wolff convoquait quelques journalistes afin de parler pour la première fois depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi.