Onu: la Turquie devient Türkiye

Aux Nations unies, la Turquie se fait dorénavant officiellement appeler dans toutes les langues - compris en français- par son nom turc «Türkiye» et non plus «Turkey» (qui signifie 'dinde' en anglais) trop connoté en anglais, une volonté du président Recep Tayyip Erdogan, a annoncé l'ONU jeudi. En matière économique, Ankara souhaite depuis quelques années imposer à l'international la marque «made in Türkiye» aux dépens de «made in Turkey».