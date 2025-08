Opération antidrogue en Gambie : deux Sénégalais interpellés parmi 36 suspects

Les autorités gambiennes ont mené une vaste opération antidrogue en juillet, aboutissant à l'arrestation de 36 personnes, dont deux citoyens sénégalais. Selon Ousman Saidybah, porte-parole de l'Agence d'application de la loi sur les drogues (DLEAG), les suspects ont été interpellés pour « possession et trafic de substances illicites ».



Entre mi-juillet et la fin du mois, la DLEAG a saisi d'importantes quantités de drogues, notamment du cannabis, du haschisch, du kush et des comprimés d'ecstasy. L'opération a permis à l'agence d'enregistrer 34 affaires liées à la drogue devant les tribunaux gambiens en l'espace de deux semaines. Onze de ces dossiers ont déjà été jugés, menant à dix condamnations et un acquittement.



Les deux citoyens sénégalais ont été arrêtés pour « possession ou trafic de drogues », en violation de la loi gambienne sur le contrôle des drogues. Parallèlement à ces actions de répression, la DLEAG poursuit ses efforts de sensibilisation via des campagnes de prévention sur les radios nationales et locales, livre Les Echos.