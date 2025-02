Opération de sécurisation : 527 individus interpelés, une importante quantité de drogue saisie

La police et la gendarmerie ont lancé une vaste opération de sécurisation mixte dans la nuit du vendredi 21au samedi 22 février 2025, de 21h à 06 heures du matin. Cinq cent (500) personnes ont été interpellées. Une importante quantité de drogue a été saisie ainsi que des pièces de véhicules et de motos immobilisées ou mis en fourrière.



La police a déployé pour cette opération 529 agents, soutenus par 196 gendarmes et 97 moyens roulants, démontrant ainsi une coordination et un engagement exemplaire.

Sur les 527 individus arrêtés, 391 ont été interpellés pour vérification d’identité, 86 pour ivresse publique manifeste, 19 pour nécessité d’enquête, 06 pour vagabondage, 04 pour offre et cession de drogue, 01 pour détention et usage de haschisch, 02 pour détention et usage collectif d’ecstasy, ect...



L’opération a également permis aux limiers de saisir 52 kepas de Kush, 26 cornets de chanvre indien et d’une pièce d’ecstasy. Dix bars, onze débits de boisson, deux auberges et cinq gares routières ont également été inspectés, entrainant la saisie de 403 pièces, 15 véhicules et 54 motos ont été immobilisés, tandis que 11 véhicules ont été mis en fourrière.