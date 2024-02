Opération de sécurisation : 571 individus interpellés par la police

Plus de 500 policiers en tenue et en civil sont descendus le terrain sur l'ensemble du nationale pour ratisser . Au cours des opérations de sécurisation lancées dans la nuit du mercredi à jeudi, 571 individus ont été arrêtés pour divers délits. Parmi eux, 349 sont interpellés pour vérification, 106 pour ivresse publique et manifeste, 43 pour nécessité d’enquête, 10 pour détention et usage de chanvre indien, 3 pour détention et trafic de chanvre indien, 5 pour jeux de hasard sur la voie publique, 10 pour vol, 3 pour flagrant délit de vol, 11 pour vagabondage , 14 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour détention illégale d'arme blanche, 9 pour non Inscription sur le fichier sanitaire et 7 pour racolage.



Ces opérations ont été supervisés par la Direction de la Sécurité Publique.