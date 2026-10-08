Opération de sécurisation dans les Karones : des champs de chanvre indien découverts à Salindiyaye

La Zone militaire n°5 a coordonné, ce jeudi 8 octobre 2026, une importante opération de sécurisation sur l’île de Salindiyaye, dans l’archipel des Karones. L’opération a été menée par la Base navale Sud, avec l’appui de la Légion de gendarmerie de Ziguinchor.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), cette mission interarmées visait à renforcer la présence des forces dans cette zone difficile d’accès et à traquer les réseaux criminels qui y opèrent.



D’importants moyens humains et plusieurs embarcations ont été déployés. Le ratissage de l’île a permis de découvrir plusieurs champs de chanvre indien. Aucun suspect n’a toutefois été interpellé, et les recherches se poursuivent activement dans le secteur.



Selon la DIRPA, cette opération s’inscrit dans la continuité de la lutte contre l’économie criminelle dans cette partie du pays.