Opération militaire conjointe ivoiro-burkinabè

Les armées de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso mènent depuis samedi une opération de "nettoyage" le long de leur frontière commune.



Les deux entités militaires ont décidé de "nettoyer" les bases qui servent de refuge aux groupes armés qui opèrent au Burkina et dans certains pays voisins.



L'opération conjointe dénommée "Comoé" ....nom d'un fleuve qui traverse les deux pays...... a été initiée pour éradiquer la présence de djihadistes au nord du parc national de la Comoé .



Des bandes armées ont été signalées dans cette zone depuis 2019. Il s'agissait selon une source militaire de militants opérant au Burkina, qui venaient chercher refuge du côté ivoirien de la frontière.

Selon l'agence France Presse qui cite des sources ivoiriennes, la Base terroriste d'Alidougou (Burkina Faso) a été détruite. 08 terroristes tués, 24 suspects interpellés au Burkina Faso, 14 en Côte d'Ivoire mis à la disposition des services de renseignements".



" Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. C'est une première mais je peux vous assurer que ce ne sera pas la dernière", a affirmé à la presse le chef d'état-major burkinabè, le général Moïse Miningou.



Son homologue ivoirien , le général Lassina Doumbia, lui a renchéri en signalant " qu'il est nécessaire pour nous de nous unir pour faire face à la menace.Si nous, nous ne le faisons pas évidement, on perdra la guerre".