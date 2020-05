Opérations spéciales COVID-19 : la Douane sénégalaise saisit 167 kg de chanvre indien à Fatick

Les Unités douanières de première ligne poursuivent les opérations spéciales COVID-19 qui visent le renforcement de la surveillance et du contrôle douanier dans le contexte particulier de lutte contre le Covid19. A Fatick (centre), elles ont contribué à dissuader les candidats à la traversée de la frontière et ont permis à mettre la main sur 167 kg de chanvre indien.



La vigilance maximum des services de la Douane est de mise tout au long des frontières terrestres, maritimes, fluviales et aériennes. Dans la Subdivision des Douanes de Fatick, les opérations spéciales COVID-19 ont permis de dissuader les velléités de traversée de la frontière, les tentatives de débarquements clandestins de personnes surtout dans la zone de Toubacouta et dans les îles du Saloum. En effet, dans ces zones les contrebandiers tentent souvent des passages irréguliers par Jakarta ou par véhicule hippomobile.



La douane présente les résultats des OPS-COVID de la semaine se présentent comme suit : saisie, le vendredi 01 mai 2020, aux environs de 01h du matin, de 107 Kg de chanvre indien et du moyen de transport par la Brigade maritime de Toubacouta pour une valeur totale de 7 600 000 francs CFA. L’opération a été menée dans la commune de Diossong, département de Foundiougne.



Une saisie de 60 kg de chanvre indien réalisée en début de semaine par la Brigade commerciale des Douanes de Karang à Paka Thiare, département de Nioro du Rip. Soit un total de 167 kg de chanvre indien pour une valeur totale de 11 200 000 francs CFA.