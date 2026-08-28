Orages et rafales de vent : plusieurs régions sous la menace d’un front pluvieux ce vendredi soir

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a mis à jour, ce vendredi 28 août dans la soirée, son bulletin météorologique. Elle annonce une soirée et une nuit potentiellement agitées sur plusieurs régions du Sénégal.



Selon l’ANACIM, un système pluvio-orageux très actif, accompagné de forts coups de vent est actuellement positionné sur Matam. Le phénomène doit progressivement traverser le pays au cours des prochaines heures.



Avant l’arrivée de cette perturbation, des pluies localisées sont attendues à Kédougou, Fatick et Kaolack, ainsi que dans les régions de Diourbel, Thiès et, dans une moindre mesure, Dakar.



L’amas nuageux actuellement observé à Matam devrait ensuite se déplacer vers Linguère, Podor, Bakel, Tambacounda, Diourbel et Kaffrine, avant de poursuivre sa trajectoire vers Fatick, Kaolack, Diourbel et la Casamance.



Pour Dakar, Thiès, Saint-Louis et Louga, les probabilités de pluie restent faibles au cours de la nuit. Ces zones demeurent toutefois sous surveillance en raison de l’évolution du système.



L’ANACIM appelle par ailleurs à la plus grande prudence, notamment dans les régions de l’Est, où les orages pourraient être accompagnés de fortes rafales de vent.