Détournement de plus de 1,1 milliard FCFA : un comptable de nationalité étrangère déféré au parquet financier par la DIC

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a déféré au parquet financier un ressortissant étranger poursuivi pour « abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées de banque, ainsi que blanchiment de capitaux ». L'affaire fait suite à une plainte déposée par une société basée en France, pour un préjudice financier évalué à plus d’un milliard cent trente-quatre millions sept cent trente-neuf mille trois cent onze (1 134 739 311) francs CFA.



L'enquête a été ouverte après le signalement du représentant de l'entreprise victime. Selon les éléments du dossier, le mis en cause profitait de ses fonctions de comptable pour modifier les coordonnées bancaires des fournisseurs et les remplacer par les siennes, orientant ainsi les règlements de factures vers ses comptes personnels.



Entendu sur procès-verbal en présence de son avocat, l'homme a reconnu l'intégralité des faits reprochés. Il a expliqué disposer d'un accès aux comptes de la société et avoir « commencé à prélever progressivement des sommes appartenant à la société afin de financer ses dépenses personnelles » en raison d'un train de vie élevé qui excédait ses revenus salariaux. Il précisait qu'une fois les fonds virés, « il procédait à leur retrait et les utilisait à des fins personnelles ».



Le suspect a été conduit devant le parquet financier. L’enquête suit son cours.