Orano au Niger: la Cominak en sursis, la Somaïr maintient ses activités

En mai dernier, le ministre nigérien des Mines, Hassane Barazé, donnait des informations témoignant des difficultés de la Cominak : un déficit de 12 milliards de francs CFA, soit plus de 18 millions d’euros, et soulignait que l’entreprise pourrait être en cessation de paiement à partir de l’année prochaine.



Le directeur général d’Orano (ex-Areva), la maison mère de la Cominak, confirme donc que cette filiale est en sursis. Philippe Knoche précise que les réserves de la Compagnie minière d’Akouta « s'épuisent et arrivent à leur fin ». L’absence de la ressource condamne donc à court terme l’une des deux filiales nigériennes du groupe nucléaire français.