Ordre de passage des candidats à la RTS: des mandataires se veulent vigilants

Pour le passage à la RTS dans le cadre de la campagne présidentielle sénégalaise, c'est Madické Ndiang qui va ouvrir le bal chaque soir à partir de 21 heures, suivi du Président sortant Macky Sall, de Cheikh Issa Sall du PUR, de Idrissa Seck et enfin de Ousmane Sonko. A l'issue de cette rencontre, le mandataire du premier passant, Ibra Diouf Niokhobaye et de Issa Sall se veulent vigilants.



"Avec le président Macky Sall, il faut s'attendre à tout. La RTS est dirigée par Racine Tall, membre de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) et maire d'une commune. Il sera très difficile pour lui d'assurer l'équité, car ce n'est pas facile", a dit Ibra Diouf Niokhobaye, appelant à être vigilant.



Quant à Khalifa Mbodj, mandataire de Issa Sall, il a déploré que le faite que les images se seront prises que par les RTS. "Nous avons des drones et c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser ces images la, mais nous allons travailler avec les réseaux sociaux et les télévisions privées".



Il a également appelé à la vigilance pour le respect des décisions prises lors de la réunion, notamment sur l'enregistrement qui doit se passer dans les locaux de la RTS et non au Palais présidentiel.



Hormis ces remarques, les mandataires ont salué à l'unanimité la tenue de cette réunion et les décisions qui ont été prises. Le premier enregistrement aura lieu le samedi 02 février à 09H00.



Cependant, certains "propos racistes, sexistes, des insultes, appel à la violence, à la haine...." sont interdits et peuvent être à l'origine de la non diffusion de l'élément, si toutefois, le parti n'arrive pas le remplacer à temps, prévient Babacar Diagne, président du CNRA.