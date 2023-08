Organisation CAN 2027 : "le dossier du Sénégal est accepté", selon le ministre des Sports

Le Premier ministre et ministre des Sports, Amadou Ba, a reçu ce vendredi 25 août 2023, les responsables des deux équipes finalistes de la Coupe du Sénégal (Stade de Mbour et Jaraaf). Au sortir de cette audience, le ministre des Sports s’est exprimé sur la candidature du Sénégal pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027. Amadou Ba indique que le « dossier du Sénégal est bien accepté ».





« La candidature du Sénégal suit son cours. Nous sommes vraiment en avance. L’équipe de la Confédération africaine de football (CAF) est passée ici et notre dossier est bien accepté. Nous allons voir très bientôt les investissements qu’on va devoir lancer. Le président de la République a accepté de les valider et nous avancerons pour que le maximum de région au Sénégal puisse organiser cette CAN », a dit le Premier ministre qui assure l’intérim du ministre des Sports.



D’ailleurs, poursuit-il, le souhait du Président, c’est que la « CAF puisse travailler pour que deux pays ou trois puissent organiser en même temps la CAN. Il voudrait que l’on puisse partager pourquoi pas avec la Gambie, la Mauritanie ou un autre pays pour qu’ensemble que l’on puisse faire une CAN ».



Selon Amadou Ba, le Sénégal sera prêt en 2027. « Déjà, nous avons des infrastructures de base, le stade du Président Abdoulaye Wade, le stade Léopold Sédar Senghor, qui sera réfectionné avec le stade Demba Diop. Globalement, il y a un programme de réfection de l’ensemble des stades du Sénégal ».



Outre les réfections, pour que nos stades puissent être aux normes, le ministre des Sports souligne qu’il y aura un « programme de construction et d’agrandissement de certains stades notamment dans les régions qui seront choisis pour abriter les compétitions internationales ».



À noter que le Sénégal est en lice pour l’organisation de la CAN 2027 avec l'Algérie, le Botswana, l'Egypte en plus d’une candidature conjointe du Kenya, Ouganda et Tanzanie.