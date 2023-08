Organisation CAN 2027 : les recommandations de la CAF au Sénégal

Une mission d’inspection de la CAF a séjourné pendant cinq jours (20 au 24 juillet 2023) au Sénégal et a fait l’état des lieux en matière d’infrastructures sportives (stades et terrains d’entrainement), hôtelières, aéroportuaires et hospitalières pour la candidature du pays pour l’organisation de la CAN 2027. Elle s’est rendue dans les sites des quatre villes retenues (Dakar, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor) dans le dossier du Sénégal.





Source A informe qu’au terme de la visite, les inspecteurs de la CAF ont adressé plusieurs recommandations aux autorités compétentes sénégalaises via la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le journal révèle que dans une note datée du 26 juillet, ces derniers leur demandent de compléter leur dossier.





Parmi les pièces complémentaires réclamées, Source A rapporte qu’il y a le plan marketing de l’événement, l’estimation de ses coûts et de ses revenus potentiels, le plan d’avancement des travaux des stades de compétition et des sites d’entraînements en chantier, le dispositif de sécurité et le dossier de candidature du Sénégal pour l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse que le pays accueille en 2026.





La même source indique que ces documents devaient parvenir à la CAF hier, mercredi 9 août.





Le Sénégal est en lice pour l’organisation de la CAN 2027 avec l'Algérie, le Botswana, l'Égypte en plus d’une candidature conjointe du Kenya, Ouganda et Tanzanie. Le verdict est attendu en septembre.