Origines SA : les délégués du personnel dénoncent les “atteintes à la liberté syndicale” du PDG El Hadj Ndiaye

Le collège des délégués du personnel de l'entreprise Origines SA dénonce l'interdiction du PDG, El Hadj Ndiaye, au camarade Abdoulaye Sarr d'entrer dans les locaux de l'entreprise pour assister à la réunion de la section qui a eu lieu vendredi 21 novembre 2025.



Dans un communiqué publié ce 22 novembre, le collège des délégués du personnel rappelle que la « liberté syndicale est constitutionnelle et que des humeurs d'un employeur septuagénaire ne peuvent violer dans un Etat de Droit ».



Les responsables syndicaux exigent la « fin des pressions contre leurs camarades notamment à l'endroit de Monsieur Abdoulaye Sarr qui est un délégué titulaire connu pour son engagement et son professionnalisme en tant que réalisateur. »



A défaut, ils comptent saisir les « juridictions compétentes pour rappeler à Monsieur El Hadj Ndiaye, allergique aux textes, que les libertés fondamentales sont scrupuleusement respectées au Sénégal ».



Les représentants légaux des travailleurs alertent les autorités étatiques et judiciaires sur les « agissements de Monsieur El hadj Ndiaye, qui opère des rétentions et des ponctions injustifiées sur les modiques salaires de ses employés ».



Le collège des délégués invite les autorités étatiques à mener des « enquêtes au sein de l'entreprise Origines SA pour vérifier le niveau de violation des droits des travailleurs c'est ce qui pousse Monsieur El Hadj Ndiaye à s'activer nuit et jour avec la complicité de deux inspecteurs du travail à la retraite (M. Sow et M. Diakhoumpa) pour mettre fin aux missions des représentants du personnel ».



Tout en dénonçant ces dérives, les délégués du personnel réitèrent leur attachement à un dialogue social dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.

