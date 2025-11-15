Orpaillage clandestin : 17 personnes interpellées lors d’une vaste opération du GARSI 2 à l’Est

Au cours de cette opération, les gendarmes ont également procédé à la saisie de trente-huit (38) groupes électrogènes, quarante (40) marteaux piqueurs, dix-sept (17) motocyclettes et un (01) tricycle.

Selon la Gendarmerie, les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la brigade territoriale de Saraya pour les besoins de l’enquête.

Dans le cadre des opérations de lutte contre l’orpaillage clandestin dans la partie Est du territoire national, les éléments du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (GARSI 2) ont conduit, le mardi 11 novembre 2025, une intervention décisive ayant permis l’interpellation de dix-sept (17) individus, informe la Gendarmerie nationale.