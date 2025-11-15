Réseau social
Orpaillage clandestin : 17 personnes interpellées lors d’une vaste opération du GARSI 2 à l’Est
Dans le cadre des opérations de lutte contre l’orpaillage clandestin dans la partie Est du territoire national, les éléments du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (GARSI 2) ont conduit, le mardi 11 novembre 2025, une intervention décisive ayant permis l’interpellation de dix-sept (17) individus, informe la Gendarmerie nationale. 
 
Au cours de cette opération, les gendarmes ont également procédé à la saisie de trente-huit (38) groupes électrogènes, quarante (40) marteaux piqueurs, dix-sept (17) motocyclettes et un (01) tricycle.
 
Selon la Gendarmerie, les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la brigade territoriale de Saraya pour les besoins de l’enquête.
 
Moussa Ndongo

Samedi 15 Novembre 2025 - 17:15


