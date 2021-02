« Où est la justice ? », « Stop terrorisme », « Combien de vies doivent être prises avant que le monde réagisse ? », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux birmans. La jeunesse, qui n’a jamais connu les brutalités d’un régime policier, est sous le c

« Où est la justice ? », « Stop terrorisme », « Combien de vies doivent être prises avant que le monde réagisse ? », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux birmans. La jeunesse, qui n’a jamais connu les brutalités d’un régime policier, est sous le choc, rapporte Carol Isoux, notre correspondante à Bangkok.



Facebook a décidé ce dimanche de supprimer la page de l'armée birmane. « En accord avec notre politique globale, nous avons effacer la Tatmadaw True News Information Team Page de Facebook pour violations répétées des règles de notre communauté interdisant l'incitation à la violence », a fait savoir le réseau social américain dans un communiqué. Les connexions internet ont été coupées pour la septième nuit consécutive, avant d'être restaurées dans la matinée.



Près de trois semaines après le putsch du 1er février, la mobilisation pro-démocratie ne faiblit pas, dans les grandes villes comme dans les villages reculés du pays. À Rangoun, plusieurs milliers de jeunes manifestants se sont réunis près du principal campus universitaire de la capitale économique du pays. À Mandalay, des centaines de personnes, dont des étudiants en médecine, se sont massés pour dénoncer à nouveau le coup d'État du 1er février.



« Tu es notre martyre »



Les manifestants se préparent aussi à commémorer les funérailles de leur premier martyr, la jeune épicière Mya Thwate Thwate Khaing, blessée par balles le 9 février et décédée vendredi. Les obsèques sont prévues ce dimanche après-midi à Naypyidaw. Des hommages ont débuté la veille à Rangoun, la capitale économique, des manifestants déposant des roses blanches et rouges devant son portrait avec de petits messages: « Tu es notre martyre », « Nous ne t'oublierons pas ». De son côté , la junte a fait état du décès d'un policier en début de semaine.



L'armée ne cesse d'accentuer la pression sur le mouvement de désobéssance civile. Les vagues d'arrestations de responsables politiques, d'activistes ou de grévistes se poursuivent. Le célèbre acteur Lu Min a été arrêté ce dimanche matin à son domicile. Il était avec cinq autres personnalités du pays recherché officiellement par les militaires en vertu d'une loi anti-sédition pour avoir encouragé les fonctionnnaires à descendre dans la rue contre le putsch du 1er février. Il risque jusqu'à deux ans de prison.



Près de 570 personnes ont été interpellées depuis le 1er février, et seules une quarantaine relâchées, d'après une ONG d'assistance aux prisonniers politiques.



Balles réelles Outre les arrestations, les militaires ont désormais recours à la violence meurtrière. Ce samedi, les tensions se sont rapidement intensifiées à Mandalay, la deuxième ville du pays, entre la police et des protestataires anti-junte dont des ouvriers en grève d'un chantier naval. La foule, composée en majorité d’étudiants de la faculté de médecine et d’employés de la compagnie locale de dstribution d’eau, s’était rassemblée à la mi-journée pour crier leur opposition au régime militaire et pour rendre hommage à la jeune militante dont ils venaient d’ apprendre la mort, touchée à la tête lors de précédentes manifestations.



Craignant des arrestations d'employés du chantier, certains manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont tiré. « Deux personnes sont mortes, dont un mineur qui a reçu une balle dans la tête et une trentaine ont été blessées », a indiqué Hlaing Min Oo, chef d'une équipe de secouristes volontaires. Selon lui, « la moitié des victimes ont été visées par des tirs à balles réelles », les autres ont été blessées par des munitions en caoutchouc et des tirs de lance-pierres. Plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées, d'après des médias locaux.



C’est la première fois que la police birmane fait ouvertement usage de balles réelles, en plein jour, sur un groupe de manifestants désarmés.



Cette escalade de la terreur provoque la consternation dans les rangs des militants et met en péril l’avenir du mouvement de désobéissance civile. C'est que la peur des représailles est très forte en Birmanie où la junte est une habituée de ces méthodes de répression brutale : les derniers soulèvements populaires de 1988 et 2007 ont été réprimés dans le sang par l'armée. « Usage de la force inacceptable », selon l'ONU



Cette escalade de la violence a provoqué de nouvelles condamnations internationales. « L'usage de la force meurtrière, de l'intimidation et du harcèlement contre des manifestants pacifiques est inacceptable », a tweeté dans la nuit de samedi à dimanche le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.



Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a, quant à lui, appelé « l'armée et les forces de l'ordre à mettre immédiatement fin aux violences contre les civils », indiquant que l'Union européenne allait « prendre les décisions appropriées ».



Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent se réunir lundi pour discuter d'éventuelles sanctions.



Sanctionner les conglomérats ?



Quelle peuvent être l'efficacité des condamnations et mesures occidentales ? La jeunesse birmane demande plus que jamais des sanctions internationales ciblées contre les généraux. Des mesures coercitives visant uniquement certains dirigeants de la junte - comme c'est le cas de celles annoncées par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni - ne suffiront pas, ont averti plusieurs ONG, exhortant à cibler aussi les puissants conglomérats contrôlés par les militaires.