Ouagou Niayes: un couple arrêté en possession de 1000 dollars en faux billets

Le commissariat des HLM a réussi un coup de maitre. En faisant d’une pierre deux coups. En effet, en arrêtant un couple pour faux monnayage, il s’est révélé que l’homme est impliqué dans des affaires de trafics de migrants et d’autres sales coups. Le coté rocambolesque de cette affaire est que la bonne dame déclare avoir volé les billets dans le portefeuille de son mari.



Le trafic de faux billets de banques a pris une ampleur insoupçonnée dans notre pays. Pas une semaine sans que les forces de l’ordre arrêtent des faux monnayeurs à Dakar et ses environs. Dernière affaire en date traitée par la police, dimanche, une dame s’est présentée au marché des HLM pour faire ses courses. S’arrêtant devant une boutique, elle a demandé au commerçant s’il faisait du change de dollars car, prétendait-elle, elle n’avait pas en sa possession des francs FCFA.



Hélas pour elle, en vérifiant avec son détecteur les 250 dollars que la cliente lui avait remis, le commerçant s’est aperçu que les billets étaient faux. Sans tarder, il contacte le commissariat des HLM dont les éléments se sont transportés sur les lieux. Face aux policiers, la mise en cause, D.D, a soutenu… avoir volé les 250 dollars dans le portefeuille de son mari.



Sur ces entrefaites, elle a conduit les enquêteurs à Ouaga Niayes où le mari, D.S, avait loué une chambre pour mener ses activités frauduleuses. D’ailleurs, c’est sur place qu’il a été arrêté. La perquisition des lieux s’est révélée fructueuse car 750 dollars ont été retrouvés dans le portefeuille du mari. Ce qui fait un total de 1000 dollars que détenait le couple. Mieux, dans la chambre, les policiers ont découvert d’autres éléments qui incriminent davantage le mari .



Selon la commissaire des HLM, Mme Doumbia, beaucoup de passeports ont été découverts en plus d’autres faux papiers prouvant que le mis en cause est un dangereux criminel et escroc qui œuvre dans le trafic de migrants, usant et faisant usage de faux. Il s’est également révélé que le mis en cause avait loué un appartement à Liberté 6 Extension pour y loger sa femme et une chambre à Ouagou Niayes rien que pour y mener ses activités frauduleuses. Le couple a été arrêté et déféré au parquet en attendant d’être fixé sur son sort, rapporte Le Témoin.