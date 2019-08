Ouakam: le ministre de l’Assainissement en visite pour constater les dégâts des inondations

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam a effectué une visite de terrain à Touba Ouakam pour constater les dégâts causés par des inondations après qu’une forte pluie s’est abattue jeudi dans la matinée sur l’entendue du territoire sénégalais.



« Dès qu’on a constaté les inondations hier, nous avons amené une équipe qui a démarré les travaux qui consistent à déblayer le canal obstrué. L’engin a déjà travaillé et trouvé une ouverture pour l’eau qui était dévie au niveau de l’aéroport », a dit le ministre.



M. Thiam dit avoir rendu compte au chef de l’Etat Macky Sall dès qu’il a vu les images des inondations. Ce dernier lui a instruit pour que l’Onas démarre les travaux en urgence. Des interventions humaines ont été faites en enlevant des déchets jetés dans le canal.



« L’Etat du Sénégal va faire toutes les investigations nécessaires pour situer les responsabilités et prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter que pareilles situations ne se reproduisent » a-t-indiqué.



Le ministre a invité les habitants à avoir un comportement citoyens vis-à-vis des ouvrages publics, en allusion aux déchets et aux gravas jetés dans le canal et qui ont bouché les voies.