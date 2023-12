Ouest-Foire: cueilli par la Dsc, le maître coranique avec le couteau se confond en excuses

Le 26 décembre dernier, l'unité de cyber patrouilleurs de la Dsc avait constaté sur les réseaux sociaux une vidéo montrant un homme entouré de jeunes enfants, qui exhibait un couteau à l'endroit de l'un d'eux (une jeune fille). Les investigations effectuées avaient permis de localiser le lieu de prise de la scène à Ouest-Foire, dans un « Daara » dénommé «Tafsirztoul Amann», et détenu par un nommé Aboubacar Thiam.



La descente sur les lieux avait aussi conduit à l'interpellation du mis en cause, en l'occurrence Suleyman Cham né le 02/05/2005 (18 ans) Kombo Kerewan (Gambie). Interrogé d’après les informations de Libération, il a reconnu sans ambages les faits, expliquant son geste comme un moyen «d'apeurer la jeune fille qui passait son temps à jouer au lieu de se concentrer à la maîtrise des incantations ».



Poursuivant, il a juré que les sévices corporels sont formellement interdits par son employeur encore moins l'utilisation d'armes. Il s'est confondu en excuses soutenant n'avoir jamais usé de tels moyens auparavant.



Entendu à son tour, Aboubacar Thiam, propriétaire du "Daara" a d'emblée soutenu avoir saisi la gendarmerie dès qu'il a eu connaissance des faits. Il a expliqué avoir recruté le sieur Cham courant novembre 2023 pour l’encadrement des apprenants dont six sont internés comprenant son propre fils.



Sur les conditions d'ouverture, il a néanmoins reconnu ne pas détenir de documents administratifs, tout en laissant entendre avoir commencé les démarches nécessaires pour régulariser son pensionnat (franco-arabe). Interpellés sur les faits, les parents des enfants visibles sur la scène filmées, ont unanimement décrit cette dernière comme un incident qui ne reflète guère la réputation du « Daara », assurant qu'ils allaient continuer à confier leur progéniture à Aboubacar Thiam du fait des bonnes conditions d'internat.



A signaler que la perquisition effectuée sur les lieux a permis de retrouver le couteau de cuisine exhibé par Souleymane Cham qui a été placé en garde à vue le même jour.