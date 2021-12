Ouest Foire: une femme bat et tue son mari à coups de pilon et simule un braquage

L’honneur s’est produit à Ouest Foire, un quartier de Dakar. Une femme du nom de Fatima Faty a tué son époux à coups de pilon. La présumé meurtrière a été démasquée par les gendarmes. Arrêtée depuis mercredi dernier, elle est passée aux aveux.



En effet, après son forfait, Fatima Faty a simulé un braquage qui a mal tourné. Dans l’appartement du couple, les hommes en bleu ont trouvé le corps sans vie d’Oumar Guèye qui présentait des blessures au niveau de la tête, mais aussi plusieurs objets cassés par terre qui pourraient faire penser à une récente bagarre.



En larmes, Fatima Faty a confié aux enquêteurs que vers 4 heures du matin, deux voleurs encagoulés seraient passés par le balcon. Dans son récit, elle a expliqué que son mari, qui a été alerté par le bruit, est sorti de la chambre avant de tomber net sur eux. Fatima Faty a assuré que les mis en cause auraient asséné plusieurs coups à son époux avant de prendre la fuite, grâce à une corde attachée à une fenêtre et qui pendait sur le balcon.



Une version qui présentait trop d’incohérences et qui était opposée aux constats effectués sur le lieu du crime, selon le Libération. Elle a été placée en garde à vue pour nécessité d’enquête.



La mise en cause qui a deux enfants avec son défunt époux est passée aux aveux. Selon elle, son époux avait l’habitude de la brutaliser et il aurait récidivé dans la nuit de mardi à mercredi. Fatima Faty a ajouté qu’elle s’est saisie alors d’un pilon pour lui asséné « deux coups » qui ont été fatals.



Ayant constaté que son mari était décédé, elle a attaché la corde sur le balcon pour « vendre » aux gendarmes la thèse d’un braquage qui aurait mal tourné.