Oui, Mamadou Diagne Sy Mbengue, Maire de Tivaouane, est à l’image de la sainte ville.(Amdy Moustapha Ndiaye)

Oui, le Maire de Tivaouane Mamadou Diagne Sy Mbengue est à l’image de la sainte capitale de la Tidyania



Je le jure, plus jamais une telle erreur : reprendre l’article d’un autre site, sans avoir fait le recoupement. J’assume cette faute, même si je ne suis pas l’auteur du fameux papier reprenant l’accusation fallacieuse et dangereuse portée contre le maire de la sainte ville de Tivaouane.



Car elle ne peut en rien être fondée, puisque le Maire Mamadou Diagne Sy Mbengue a été béni par le très regretté Khalife général des Tidjanes et homme d’Allah Abdoul Aziz Sy Al Amine. Il l’a été en sa qualité de maire et de directeur de société nationale. Un tel responsable et fervent disciple du vénéré Elhadj Malick Sy (Rta) ne peut avoir de temps que pour l’adoration de notre Créateur, le sacerdoce pour ses administrés et le service désintéressé pour sa patrie. C’est cela, seulement, la vérité. Ce sont les faits qui le disent. Mea culpa donc Monsieur le Maire ! Vos réalisations après cinq ans d’exercice à la tête de l’Ipres, avec notamment la modernisation du système de paiement des allocutions aux retraités, attestent plus que tout de votre désintéressement des choses mondaines de ce bas-monde. C’est pourquoi, Vous n’êtes pas du genre à corrompre votre adjoint à la mairie, pour prétendument acheter son silence. C’est encore tout faux.



Tivaouane ne peut confier sa destinée élective qu’à des valeurs sûres. Jamais à des hommes légers !



Ce n’est pas un hasard que l’on vous cite comme un « très proche » de la Première dame. En vous nommant à la tête de la Sn Hlm, après avoir accompli avec brio votre mission à la direction de l’Ipres, Son excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall étale clairement à la face des Sénégalais votre compétence autant que votre exemplaire moralité.



Oui, Mamadou Diagne Sy Mbengue, Maire de Tivaouane, est à l’image de la sainte ville.



Je ne peux donc que lui réitéré mes plates excuses, autant qu’à son adjoint et leurs braves administrés.



