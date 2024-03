Oumar Pene, Coumba Gawlo Seck, Viviane, Manga 2, Kiné Lam, Racine Talla... élevés au grade d'Officier de l'Ordre national du Lion

Le président de la République a pris la décision de nommer, à titre exceptionnel, certains de nos compatriotes dont l'engagement et l'abnégation dans leurs domaines respectifs de compétence ont contribué au développement (économique, social, culturel…) et au rayonnement de notre pays. Ils ont reçu leur distinction ce samedi au Palais de la République.



Le chef de l'Etat Macky Sall a nommé au grade de commandeur de l'Ordre national du Lion : Ousmane Alioune Ngom (ancien ministre), Youssou Ndour, Robert Sagna (ancien ministre), Matar Diop, (ancien ministre et grand Serigne de Dakar) Abdoulaye, Abdoulaye Diop (ancien ministre), Dr Alioune Sarr, Ibrahima Ndoye (preneur de son), Ambroise Sarr ( ancien entraineur de l’Equipe de lutte)...



Le Président Macky Sall a également nommé au grade d'officier de l'Ordre National du Lion. Il s'agit des artistes Oumar Pène, Baba Maal, Ismaila Lo, Fatou Kine Lam, Coumba Gawlo Seck, Soda Fall, Viviane Ndour, Souleymane Faye Mbaye Dièye Faye Mame Less Thioune, l'ancien lutteur Hyacinthe Ndiaye dit Manga 2, le Dg de la Rts Racine Talla, Amadou Moustapha Diouf, Serigne Abdou Diam, Dg Senico, Moustapha Ndiaye, Mamadou Sall, Hamidou Samba Kassé, Mamadou Bamba Hanne, Abou Abel Thiam, Abdoulaye Fall, Ibrahima Wade, Moustapha Guèye (ancien lutteur), Bécaye Mbaye, Yakhya Diop dit Yekini (ancien lutteur)…