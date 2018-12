Oumar Sarr : «Macky Sall s’apprête à plonger notre pays dans le chaos pour… »

Macky Sall et son régime sont pets à tout pour se maintenir au pouvoir. C’est l’avis du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds), lequel s’est réuni le week-end pour prononcer sur la candidature de leur porte-drapeau Karim Wade. Et selon Oumar Sarr et Cie, c’est ce qui fait peur à leur adversaire de Président qui choisira de plonger le pays dans le chaos plutôt que de se faire laminer à la Présidentielle de février 2019.



«Le Pds tient à informer tous les Sénégalais des dernières manœuvres du régime finissant de Macky Sall qui, après avoir ruiné le Sénégal, hypothéqué notre démocratie, violé en permanence l’état de droit, s’apprête à plonger notre pays dans le chaos pour se maintenir au pouvoir alors que les Sénégalais, dans leur immense majorité, ne veulent plus de lui, de sa famille et de son clan », informe le communiqué sanctionnant la réunion de leur comité directeur.



Et, relèvent les partisans de Me Wade, c’est dans ce seul but que Macky Sall, par le biais du ministre de l’Intérieur, fait tout pour empêcher au fils de Me Abdoulaye Wade de se présenter à ces joutes électorales.



D’ailleurs, martèlent-ils, Aly Ngouille Ndiaye à refuser de délivrer une Carte nationale d’identité Cedeao à leur porte-étendard. Mais, ajoutent-ils, «chacun sait que l’unique objectif de cette manœuvre est d’empêcher le candidat du PDS de déposer, à temps, un dossier complet devant le Conseil Constitutionnel dès les premières heures du 11 décembre alors que plusieurs juridictions internationales et une haute instance de l’ONU ont considéré comme non valide l’arrêt de la CREI et validé ainsi la recevabilité de sa candidature à l’élection présidentielle de 2019.»



N’empêche, les libéraux ne vont pas lâcher du leste car ils vont repartir à l’assaut avec une nouvelle saisie du ministre indexé, après les tentatives des 4 et 5 décembre dernier. Mais cette fois-ci, ce sont les services d’un huissier qui seront sollicités «pour disposer au moins d’un duplicata de sa carte d’identité biométrique qu’il joindra à son dossier de candidature à l‘élection présidentielle, à la grande satisfaction du million de Sénégalais qui l’ont parrainé.». Et ce sera fait dès ce lundi 10 décembre