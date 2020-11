Oumar Sarr pressenti dans la liste du nouveau Gouvernement

À quelques heures de l’annonce des membres du nouveau Gouvernement de Macky Sall, des noms commencent à fuîtes dans les médias sénégalais. Des langues se délient et confient à nos confrères de Emdia que l’ancien secrétaire national adjoint du PDS, Oumar Sarr, va être nommé ministre.



Même si le portefeuille ministériel qu’il va occuper, dans le ’’Macky ll’’ du 2e mandat, n’est pas encore connu, la source de nos confrères est sûre.



Oumar Sarr avait passé de nombreuses années en tant que « numéro deux » du parti de l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade. Depuis le 3 septembre 2020, et après des divergences avec son ancien patron, Me Abdoulaye Wade, il est à la tête de la formation politique dénommée : ’’Parti des libéraux et démocrates/And Suqali (PLD/AS)’’. Il était accompagné dans cette nouvelle formation politique par plusieurs ex-barons du Pds, dont l’ancien porte-parole du parti Babacar Gaye et l’avocat Amadou Sall