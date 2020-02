Ourossogui : vers la création d’un 32e bataillon par l’armée nationale dans la région de Matam

Le chef d’état-major général des forces armées, le général de corps aérien Birame Diop, a fait état vendredi à Ourossogui de la création en cours d’un 32e bataillon par l’armée nationale dans la région de Matam.



S’exprimant lors d’une visite de prise de contact, le général Diop dit être venu à Ourossogui pour féliciter les soldats en poste au camp militaire de ladite localité, qui est en train d’être érigé en bataillon. Le processus ainsi engagé, donnera naissance au 32e bataillon de l’armée nationale, a-t-il précisé.



Il dit être aussi venu "encourager" les hommes qui "ont la responsabilité de monter ce bataillon à poursuivre dans la voie de l’excellence qu’ils ont tracée et qui d’ores et déjà nous donne des résultats assez satisfaisants".



"Nous sommes venus ici aussi pour assurer à nos hommes la disponibilité totale du commandement à les accompagner dans leurs efforts de monter en puissance, d’une compagnie à un bataillon de manière à ce que les personnels soient dans des conditions optimales d’exécution de la mission qui est confiée à leur unité", a-t-il poursuivi.



Il souligne avoir trouvé les soldats "dans un excellent état d’esprit de maturation, d’engagement mais surtout de bonne compréhension de la mission et de toutes les contraintes qui vont avec".



Ils "sont dans une posture de responsabilité, d’engagement", a-t-il ajouté, avant de souligner que "cette posture leur permet au quotidien de mener des activités qui leur permettent de renforcer leur formation, leur aptitude professionnelle de manière à pouvoir faire face à toutes les éventualités au niveau des menaces".



avec APS