Ousmane Sene, enseignant-chercheur à l'Ucad : le livre de Macky Sall aurait pu être titré "Moi, Niangal Sall"

Le chercheur et enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop, Ousmane Sene a estimé que le livre du président Macky Sall "Le Sénégal de cœur" aurait pu être titré "Moi Niangal Sall", comme il m'expliquait dans un chapitre, lors de la cérémonie de présentation du livre ce mardi à Dakar. "Le livre aurait pu être titré moi Niangal Sall, vous l'avez dit dans un chapitre", a dit Ousmane Sene pour qui, la photo de couverture du livre avec Macky Sall au milieu des populations et une pirogue à côté est sympathique.



L'enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop a soutenu que ce "livre n'est pas un programme politique ni une propagande", devant plusieurs membres du gouvernement et des diplomates à l'hôtel Terrou bi. A son entrée dans la salle, Macky Sall a été accueilli par des ovations et des chants, une manière de lui souhaiter joyeux anniversaire.