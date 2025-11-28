Réseau social
Ousmane Sonko : "Ce qui se passe en Guinée-Bissau est un complot sans aucune base légale "



Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est intervenu ce vendredi lors de la séance des questions d'actualité pour exprimer sa position concernant la situation en Guinée-Bissau, où un coup d'État a suivi la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle.

Il a d'abord souligné la limite de son intervention, indiquant : « Ce qui se passe en Guinée est une prérogative du gouvernement. Je ne vais pas trop m'aventurer dans ça ».

Cependant, le chef du gouvernement a tout de même livré son analyse de la crise, qualifiant les événements de « complot qui n'a aucune base légale ».

Il a ensuite appelé à une résolution démocratique de la crise en demandant « la poursuite du processus électoral » et en insistant pour que « la Commission proclame les résultats définitifs ». Il a également réclamé la libération des personnes arrêtées lors de ces événements.
