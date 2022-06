Ousmane Sonko annonce à nouveau un concert de casseroles ce jeudi

Après une première réussie, Yewwi Askan Wi compte bien réitérer le concert de casserole. Ousmane Sonko remet ça ce jeudi pour une durée de trente minutes. « On prévoyait de le faire le vendredi, mais nous allons le faire demain (jeudi) à 20 heures. Que tout le monde y participe. Pour cette fois ci, ce ne sera pas pour dix minutes, mais pour trente 30 minutes »



Le concert de casseroles et de klaxon a été initié par Ousmane Sonko, le 20 juin, lors d'une rencontre face à la presse.



En effet, Ousmane Sonko a appelé à un concert de casseroles et de klaxon pour exprimer sa désapprobation vis-à-vis de la gestion du pays par le chef de l’Etat Macky Sall.



L’appel de l’opposant a été suivi par bon nombre de Sénégalais le mercredi 22 juin. Il y avait eu plusieurs manifestions à Dakar et à l’intérieur du pays. Le concert de casseroles a retenti pendant de nombreuses minutes à l'Université Cheikh Anta Diop et dans beaucoup de quartiers à Dakar.



Il y avait un bruit indescriptible à Dakar, causé par les crissements de casseroles et de Klaxons entre 20 heures et 20 heures 10 minutes.