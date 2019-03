Ousmane Sonko appelle l'opposition et la Société civile à forcer Macky à faire des réformes pour consolider la démocratie

Ousmane Sonko n'a pas demandé à ses militants et aux Sénégalais de descendre dans les rues pour faire face au régime en place, réélu, selon lui sur les bases d'une élection irrégulière. Néanmoins, le leader de Pastef Les Patriotes a interpellé l'ensemble des membres de l'opposition et les acteurs de la Société civile, à engager le combat pour obliger le Président élu Macky Sall à respecter les principes d'un Etat démocratique. "Il convient donc, dans l’urgence absolue, que l’opposition et toutes les forces démocratiques de notre pays s’attellent à exiger et obtenir les réformes indispensables pour consolider la démocratie, dans l’intérêt exclusif du Sénégal", a-t-il dit.