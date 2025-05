Ousmane Sonko attendu ce vendredi à Ouagadougou pour une visite officielle de 48 heures

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, entame ce vendredi une visite officielle de 48 heures à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, a annoncé l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant le service de communication de la Primature.



Durant son séjour, le chef du gouvernement sénégalais rencontrera le président de la transition burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que son homologue, le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo.



Dans l’agenda d’Ousmane Sonko figurent une rencontre avec la communauté sénégalaise et une interview qu’il devrait accorder à la RTB, la télévision publique du Burkina Faso.



Samedi, le Premier ministre sénégalais va participer à la cérémonie d’inauguration du mausolée de Thomas Sankara.



Auparavant, les délégations des deux pays vont avoir une rencontre au sommet suivie d’une déclaration à la presse.



La ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Yassine Fall, son collègue des Forces armées, Birame Diop et la ministre en charge des Sports Khady Diene accompagnement le Premier ministre pour son déplacement à Ouagadougou.