"Ousmane Sonko fait de la propagande politique à partir de dossiers qu'il ne maîtrise pas" (ancien ministre)

Cheikh Sadibou Fall, ancien ministre et expert maritime, financier et commercial, a soutenu que l’opposant Ousmnane Sonko, qui a fait des révélations de taille mercredi en conférence de presse sur l’exploitation du fer de la Falémé, fait de la propagande politique à partir de dossiers qu'il ne maîtrise pas souvent les tenants et les aboutissants.



« J’ai lu les différents documents y compris la convention qui a été signée hier mercredi par l’Apix et en aucun moment, les propos qui ont été tenus par Sonko n’ont été confirmés par ce document signé par le gouvernement. Aujourd’hui, je crois que Sonko a saisi un dossier qu’il avait refusé lui-même de signé, lorsque Pierre Goudiaby Atépa avait présenté un projet demandé à l’Etat de ne pas signer une convention avec la société », dit-il sur la Rfm.



« Je crois que si on regarde la convention qui a été signée, tous les intérêts du Sénégal dans tous ses aspects, ont été pris en compte, parce qu’il avait dit que le Sénégal prendrait en charge les intérêts contractés par Tosyali au niveau des banques locales, ce qui est totalement faux. Le taux d’emploi qu’il a dit n’ont rien à voir avec le document qui a été sorti », a-t-il ajouté.



L’ancien ministre de soutenir que Sonko fait de la propagande politique à partir de dossiers dont il ne maîtrise pas souvent les tenants et les aboutissants. M. Fall a soutenu que le gouvernement ne peut pas communiquer sur un dossier qui n’a pas encore finalisé. A l'en croire c’est une fois que la convention a été signée, pour des raisons de transparence, qu’il est nécessaire de mettre tout sur la table.