Ousmane Sonko fait le procès de la justice : «Lorsqu’un système est pourri jusqu’à la moelle… »

Lorsqu'un système est pourri jusqu'à la moelle, tout le corps constitutif est coupable, à des degrés divers:

- ceux qui sont corrompus par le pouvoir de l'argent ou la soumission à l'exécutif;

- ceux qui font semblant de combattre le système, mais trop mollement, en se souciant de leurs arrières;

- ceux qui, même "propres", se taisent et restent indifférents.

- ceux qui, en coulisse, n'hésitent jamais à vous dire tout le mal qu'ils pensent de la justice et de certains de leurs collègues, mais n'agissent jamais.

TOUS COUPABLES D'AVOIR RENDU NOTRE JUSTICE MALADE ET MORIBONDE!

Pendant ce temps, au nom d'un corporatisme nombriliste, on fait front pour menacer tout citoyen critiquant une justice sensée être rendue à son nom, au motif de discrédit à l'institution.

Non messieurs de la justice, personne ne peut discréditer NOTRE institution judiciaire, votre attitude y suffit largement.



Réveillez-vous, indignez-vous et faites montre de courage et de patriotisme, le peuple Sénégalais tout entier attend ce sursaut salutaire.

Mes hommages au juge Hamidou DEME!