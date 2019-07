Ousmane Sonko met un peu d'humanité dans la sphère politique: il a souhaité prompt rétablissement à Boun Dionne

Connu pour ses sorties musclées contre le pouvoir, le leader de Pastef/Les Patriotes va surprendre plus d’un. Jouant les gentlmen, Ousmane Sonko a, dans un texte parcouru par « Les Echos », formulé des vœux de prompt rétablissement au ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence, Mahammad Boun Abdallah Dionne.



Mais, comme à l’accoutumé, l’ancien inspecteur des Impôts et domaines n’a pas manqué lancer une petite pique à l'endroit du Président Macky Sall. Usant d'ironie, Sonko indique que l’ex-Premier ministre (Pm) ne serait vraisemblablement pas remis du coup de Jarnac constitutionnel que son « ami » lui a donné. Ce, dit-il, malgré son ardeur et son dévouement à couvrir ses illégalités.



Pour rappel, après sa réélection le 24 février 2019, le chef de l'Etat a entrepris des réformes institutionnelles qui ont entraîné la suppression du poste de Premier ministre, jusque-là occupé par Mouhammad Boun Abdalla Dionne.