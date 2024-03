Ousmane Sonko, " pourquoi j’ai choisi Diomaye"

Les deux leaders Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont fait face à la presse ce vendredi. Le leader de l'ex- Pastef est revenu sur les raisons pour lesquelles il a porté son choix sur le candidat Bassirou Diomaye Faye. « Ce que j’ai fait aurait pu tomber sur Biram Souleye Diop ou un autre. Je l’ai choisi il y’a longtemps et je sais qui il est. Il y’a beaucoup de rumeurs sur lui qu’il ne parle pas beaucoup et que je serai mieux que lui mais je vous dis que c’est le contraire. C’est vrai que je souris beaucoup mais les personnes qui me connaissent vraiment savent ce qui se cache derrière. Bassirou est très silencieux mais c’est quelqu’un de bien que je connais et que j’ai côtoyé . Je ne l’ai pas choisi par hasard. Je confie à tout le Sénégal Diomaye », a déclaré Ousmane Sonko.