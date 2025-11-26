Ousmane Sonko recentre l’action gouvernementale sur la sécurité alimentaire et la résilience nationale

Le Premier ministre Ousmane Sonko a axé sa communication, lors du Conseil des ministres du 26 novembre 2025, sur la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire, un domaine qu’il qualifie de « préoccupation constante du Gouvernement ».Il a rappelé que le Sénégal, « à l’instar des autres pays du monde, est confronté à des crises sanitaires multisectorielles et à divers chocs », ce qui impose un dispositif d’anticipation et de protection renforcé pour assurer la stabilité sociale.Dans cette perspective, Ousmane Sonko a fixé des directives précises afin d’harmoniser les interventions sectorielles autour d’une stratégie globale. Il a insisté sur la nécessité d’un « système d’alerte précoce », d’une « vigilance renforcée » et d’« interventions appropriées et bien coordonnées ».Le Premier ministre a également annoncé la réactualisation de la Stratégie nationale de Sécurité alimentaire et de Résilience (SNSAR) pour l’arrimer à l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.Selon lui, cette stratégie révisée sera rendue opérationnelle à travers le Programme national d’Appui à la Sécurité alimentaire et à la Résilience (PNASAR), destiné à « renforcer l’efficacité des réponses aux crises ».Soulignant l’importance de la coordination institutionnelle, le chef du Gouvernement a rappelé que l’ancrage, à la Primature, des programmes et structures chargés de cette mission vise à créer « de véritables synergies » pour éviter les chevauchements. Il a insisté sur « l’approche territoriale coordonnée », pilotée par les autorités décentralisées, afin d’adapter les interventions aux réalités locales.Dans ce cadre, il a donné instruction au ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de veiller, avec les ministères sectoriels, à la mise en cohérence des politiques publiques avec la stratégie du Secrétariat technique du Conseil national de Sécurité alimentaire (CNSA).Ousmane Sonko a clôturé sa communication en abordant trois projets structurants : la sécurisation de la liaison maritime Dakar–Gorée, l’autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis et l’Agropole Sud. Après avoir présenté l’état d’avancement et les contraintes rencontrées, il a demandé d’« accélérer » les procédures pour aligner leur exécution sur le rythme et les ambitions du Plan de redressement économique et social et de l’Agenda Sénégal 2050.