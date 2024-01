Outrage au sous-préfet de Koulor: l'infirmier chef de poste de Kothiary condamné à 15 jours de prison

Hier lundi, le tribunal correctionnel de Tamba a prononcé une sentence de 15 jours de prison à l'encontre de l'infirmier chef de poste de Kothiary, reconnu coupable d'outrage au Sous-préfet de Koulor (dans le département de Goudiry et la région de Tambacounda, dans l'est du pays). Les faits remontent au 5 janvier dernier lors de la passation de service entre l'infirmier sortant, Thierno Diallo, et son successeur.



L'incident a éclaté lorsque le Sous-préfet, Jean Baptiste Sène, s'est rendu à Kothiary pour présider la cérémonie. Il a remarqué l'absence de l'infirmier sortant et a tenté de le localiser. Cependant, la situation a dégénéré en échange de propos injurieux entre les deux hommes.



Thierno Diallo, qui a été arrêté suite à une plainte du Sous-préfet, a comparu devant le tribunal, niant les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu'il avait réagi après avoir été traité de manière offensante par le Sous-préfet.



Le tribunal a tout de même conclu à la culpabilité de Thierno Diallo, le condamnant à 15 jours de prison et lui imposant une amende de 100 000 FCFA.