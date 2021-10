Ouverture session ordinaire unique Assemblée nationale ce jeudi: la procédure de levée de l'immunité des députés faussaires sur toutes les lèvres

Les parlementaires se retrouveront à l'hémicycle ce jeudi, après plus de trois mois de vacances. L'ordre du jour comme indiqué dans le communiqué de l'Assemblée nationale porte sur l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2021-2022.



Mais le moment le plus attendu ce sera surtout la levée de l’immunité parlementaire des députés El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye impliqués dans un trafic de faux passeports diplomatiques qui défraie la chronique depuis presque un mois.

Surtout que le président Moustapha Niasse et son bureau attendaient juste l'ouverture de la session ordinaire unique pour sceller leur sort.



A noter que le ministre de la Justice, Me Malick Sall a saisi en début du mois d’octobre le bureau de l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire des deux députés de la mouvance présidentielle. A ce rythme les choses devraient alors aller très vite.