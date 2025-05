Dialogue national du 28 mai : le PDS acte sa participation après des concertations internes

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a confirmé sa participation à la Journée nationale du dialogue prévue le 28 mai 2025. L’annonce a été faite par le porte-parole du parti, Bachir Diawara, lors d’un entretien accordé à la chaîne MTV Prod.



« Après de larges concertations au sein de ses différentes instances, le PDS a décidé de prendre part au dialogue national du 28 mai », a-t-il déclaré.



Pour rappel, cette rencontre aura pour thème principal le « Système politique ». Alors que plusieurs partis et mouvements ont d’ores et déjà confirmé leur présence, d’autres formations politiques, telles que l’Alliance Pour la République (APR) de l’ancien président Macky Sall, Les Serviteurs de Pape Djibril Fall et la République des Valeurs de Thierno Alassane Sall, ont annoncé leur boycott.