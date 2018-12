PAP 2019-2023: l’Etat entend mobiliser des ressources financières tant publiques que privées

Le gouvernement a élaboré le Plan d’actions prioritaires (PAP) 2019-2023 qui se base sur une analyse des meilleures pratiques tant au niveau national que mondial en termes de transformation structurelle de l’économie et de la croissance. Ainsi, pour réussir sa mise en œuvre, l’Etat du Sénégal entend mobiliser des ressources financières tant publiques et que privées.



A cet effet, le pays, avec l’appui de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), un Groupe Consultatif, va organiser la huitième édition de table ronde, qui se tiendra les 17 et 18 décembre 2018, à Paris, en France, avec comme objectif principal de mobiliser tous les partenaires autour de la phase II du Plan Sénégal Emergent (Pse) et de converger vers un développement durable.



Cette conférence permettra de présenter aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs privés et à la diaspora, la seconde phase du PSE et les opportunités d’investissement au Sénégal, en vue de mobiliser les ressources complémentaires pour financer le développement sur la période 2019-2023.



Selon le communiqué du ministère de l’Economie, cette rencontre s’intègre dans le processus continu de dialogue et de concertation sur les orientations du PSE et les secteurs et domaines prioritaires identifiés sont notamment l’Agriculture, l’Energie, le Pétrole, le Gaz, les Mines, le Tourisme et le Finance.



Cette rencontre de deux jours va débuter le lundi 17 décembre 2018 au siège de la Banque Mondiale à Paris et l’Aéroclub de Paris et le mardi 18 décembre 2018 à l’hôtel Salomon de Rothschild à Paris.