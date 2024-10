PASTEF Grand Dakar rejette la nomination de Samba Ndiaye à la tête du PCA de SN HLM

La section communale de PASTEF Grand Dakar a exprimé son "indignation" après avoir appris la nomination de Samba Ndiaye mercredi en Conseil des ministres, en tant que Président du Conseil d’Administration de SN HLM. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, PASTEF Grand Dakar considère cette décision comme un "affront" et un "mépris évident envers les militants et sympathisants du parti."



Ainsi, il rappelle que "M. Ndiaye s'est fait connaître pour ses agissements" et déclarations publiques contre le parti, notamment en qualifiant ses membres de terroristes". La note mentionne aussi ses attaques verbales répétées après l'arrestation de Yacine Diagne dans la commune.



Face a cette situation, les militants de PASTEF Grand Dakar estiment que leur engagement pour le projet politique du parti n’a pas été reconnu. "Depuis la mise en place du gouvernement, aucun de nos membres n’a été considéré pour occuper des postes de responsabilité, malgré leur engagement exemplaire", déplorent-ils.



La nomination de Samba Ndiaye est qualifiée par Pastef Grand Dakar de "manque de respect inacceptable" envers les militants. Il appelle ainsi à une "révision" de cette décision afin de respecter "les efforts et les sacrifices" consentis par les membres du parti.