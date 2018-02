PDS-Ameth Fall «Baraya» contre-attaque : «J’ai parlé à Wade et il n’y voit pas de problèmes»

«Aujourd’hui je suis au-dessus des partis, quel que soit le comportement ou l’état d’âme de mes camarades», a déclaré, dans les colonnes de l’Observateur, le Secrétaire général de la fédération Pds de Saint-Louis,. Ameth Fall Baraya revenait ainsi sur la demande de sa suspension, voire de son exclusion de cette formation politique.



Droit dans ses bottes, Baraya explique qu’il est prêt à s’engager dans toutes les initiatives visant à aider les populations de Saint-Louis pour la résolution du problème de l’érosion côtière. Ce qui lui fait dire que : «Quand je vois un chef d’Etat se déplacer pour nous aider à régler ce problème, je me mets au-dessus des partis pour mettre en avant l’intérêt général, l’intérêt de ma ville, de mon quartier, de mes parents».



Considérant ses «frères » de partis qui ont formulé la demande de son exclusion comme des gens «qui s’agitent», Baraya remet en cause la légitimité même de leur assemblée général car, estime-t-il, étant le secrétaire général du Pds de Saint-Louis, «je suis le seul habilité à convoquer une assemblée générale».



D’ailleurs, fait-il savoir concernant la position de Me Abdoulaye Wade, «il m’a compris, il sait que ce que je fais, c’est pour l’intérêt de ma ville». Avant d’ajouter : «il n’a aucun problème par rapport à cela. Et si c’était à refaire, je le referai, parce que tant que c’est pour l’intérêt de Saint-Louis, je suis partant».