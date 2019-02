PHOTOGRAPHIE : La FAAP célébrée à Dakar et à travers le continent africain

«Durant ce mois de février 2019, plusieurs activités culturelles sont menées à travers différentes capitales d’Afrique » a annoncé Mamadou Gomis lors de son allocution, hier à Waru studio. Le Président de la FAAP a animé la rencontre

photographique, accompagné par le Secrétaire Générale Aliou Mbaye et la Trésorière Générale, Frédérique Binet.

Pour cette année 2019, «Le Congo Brazzaville, la RDC, l’Algérie etc.… célèbre aussi la FAAP. Le Bénin est l’invité d’honneur. Les membres de la FAAP - Bénin vont accueillir l’exposition internationale et de célébration, prévue à Cotonou,

du 25 au 03 mars 2019. Un an d’activités non-stop, ça ce fête» a soutenu M. Gomis président de la FAAP.



Après la première rencontre de Dakar lors de la 13 ème Biennale de l’art contemporain africain, Dak’Art qui s’est déroulée au Sénégal, au mois de mai dernier, «la FAAP créée en février dernier, regroupe actuellement 29 nationalités différentes. Elle est très dynamique, organisant des expositions et des rencontres photographiques à travers l’Afrique» explique M. Gomis qui

rappelle : «La FAAP-Côte-d’Ivoire qui a présenté nos œuvres au musée municipal d’art de Cocody lors à la BINA (Biennale Internationale des Arts Naïfs). Des masters class ont été organisés par la FAAP-Cameroun. Une exposition collective locale «Quartier libre» organisée par FAAP-Bénin. Un catalogue est en cours de réalisation avec notre partenaire Calao Média...» a conclu le président de la FAAP.



Plusieurs photographies (Ousmane Ndiaye Dado, Babacar Doli, I Can, Fatou Kandé Senghor, Mystics Bram’s, Willy Kamtane, Xadim Bamba Mbow, Ina Thiam etc) ont assistés à la rencontre photographique et célébration à Dakar.

Cette rencontre très instructive, a été très saluée par les intervenants et autres invités qui été venus nombreux à la célébration de l’an 1 de la FAAP qui veut « promouvoir un regard plus accentué sur nos sociétés à travers la

photographie.»



Pour rappel, la FAAP se veut, un creuset d’échanges de connaissances et de savoir-faire, mais également de réflexions autour du développement économique de la pratique photographie et de ses acteurs, la formation continue des photographes et la vulgarisation de l’activité d’art photographique.